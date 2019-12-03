الهلال السوداني يتحدى الأهلي المصري بذكرى ثلاثية 2007

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، للقاء الأهلي يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية من عمر دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.

وحرص لاعبو الهلال عند وصولهم إلى مطار القاهرة، على تحدي لاعبي وجماهير الأهلي، بالإشارة إلى الثلاثية التي فاز بها الهلال في الخرطوم خلال أغسطس عام 2007، وكانت في إطار المجموعة الثانية لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وأحرز وقتها أهداف اللقاء كل من داريو كان في الدقيقة 57، وكارنجو في الدقيقة 67، وجودوين في الدقيقة 86.

والجدير بالذكر، أن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور الـ 16، شهدت خسارة الأهلي من مستضيفه النجم الساحلي التونسي 0-1 في رادس، بينما فاز الهلال على بلاتنيوم الزيمبابوي 2-1، ليتصدر الهلال ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي.