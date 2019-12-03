30 حكماً في دورة VAR «العربية»

المصدر: الرياض- البيان الرياضي

انطلقت، أمس، في معهد إعداد القادة بالعاصمة السعودية الرياض، دورة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة 30 حكماً عربياً، تقام الدورة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضمن برامج تطوير الحكام بالاتحاد العربي، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية، ويحاضر فيها الهولندي مايك فان روست مسؤول «VAR» في الاتحاد الدولي، والمحاضر الدولي ديسر ديو من كوت ديفوار، وخليل جلال مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد بالاتحاد العربي.