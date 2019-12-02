حمدي النقاز يفسخ عقده مع الزمالك ويشكوه للفيفا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المدافع التونسي حمدي النقاز فسخ عقده مع ناديه الزمالك المصري لكرة القدم بسبب عدم سداد مستحقاته المتأخرة والتي تقدر براتب أربعة أشهر.

وأكد النقاز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين"، مضيفا "أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".

واعلن التونسي أنيس بن ميم، محامي النقاز، أن اللاعب فسخ تعاقده مع ناديه، من طرف واحد بسبب مستحقاته المتأخرة منذ اربعة اشهر.

وكتب المحامي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه أصبح اللاعب حرا في الانتقال إلى أي ناد اخر".

وأضاف "تم تقديم شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى ناديه".

ويأتي قرار النقاز، في الوقت الذي يمر به الزمالك بأزمة مالية كبيرة منذ بداية الموسم، واعلان عدد من اللاعبين عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية او مقدمات العقود السنوية، وتحديدا اللاعبين القدامى والذين اقتربت عقودهم من الانتهاء او تلقوا عروضا خارجية بمبالغ اكبر، اضافة الى الازمة الفنية بعد خسارتين متتاليتين أمام إنبي 1-2 في الدوري، ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوي أبطال إفريقيا، وقبيل القرار النهائي لمجلس ادارة النادي بخصوص مصير مدربه الصربي يلوتين سريدويفيتش "ميتشو".