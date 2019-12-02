شاهد.. دموع ياسر القحطاني تخطف الأنظار في مهرجان اعتزاله

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره فريق Y20 بنتيجة 5 – 4، في مباراة اعتزال النجم السعودي السابق ياسر القحطاني، التي أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود".

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة العالمية والعربية، أمثال البرازيلي رونالدينيو، والثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي واندريا بيرلو، النجم الهولندي فان بيرسي بالإضافة إلى النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" والنجم الليبي السابق طارق التائب.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الهلال، بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية الزعيم السعودي، كماتشو، سامي الجابر وإدواردو، في الدقائق 7، 12 و17، بينما سجل ياسر القحطاني هدف فريق Y20، في الدقيقة 26.

وفى الشوط الثاني أضاف الهلال هدفين عن طريق صالح الشهري ومحمد الشلهوب، بينما اضاف فريق Y20، ثلاثية عن طريق أحمد الفريدي، رونالدينيو وويلهامسون.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظات الأخيرة للنجم ياسر القحطاني وهو يُغادر مباراة اعتزاله في الدقيقة 55، وسط تحية كبيرة من لاعبي الفريقين والجهاز الفني لنادي الهلال.