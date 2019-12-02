الزمالك المصري يكشف حقيقة إصابة مدربه بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري، حقيقة مرض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، بالسرطان، قائلاً: "المدير الفني أبلغ اللاعبين قبل مباراة مازيميي بإصابته بالسرطان، وأنه يعمل لآخر يوم له، وذلك قبيل لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي تعرض فيها الفريق للخسارة بثلاثية نظيفة".

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن أمير مرتضى قوله: "بعد المباراة أرسلت للمدرب وقولتله هارد لك واعتذر عن النتيجة وما حدث في المباراة وفوجئت بعد ذلك بحملة لاعبي الفريق لدعمه فاستفسرت منهم عن الموقف فقالوا إن الحملة ليست لدعم استمرار المدرب من عدمه وإن تلك الحملة بعد معرفتهم بإصابة المدرب بالسرطان منه قبل المحاضرة".

تابع أمير مرتضى: "أمر إصابة ميتشو بالسرطان كان مفاجأة بالنسبة لي فعدت لوكيله وسألته عن إصابة المدرب بالمرض من عدمه وقال لي إنه لا يعرف شيئاً عن هذا الأمر وسيقوم بالاستفسار من المدرب الصربي عما قاله لأقوم بالحديث مع ميتشو مرة أخرى الذي قال لي إن حديثه للاعبين فُهم بشكل خاطئ وإنه لا يعاني من السرطان ولكن يقول لهم إنه يعمل حتى آخر يوم له فعليهم القتال في المباراة وهذا الأمر أثار الضيق لدينا خاصة إنها إدارة خاطئة لأمور الفريق لذلك سنجلس معه غدًا فور عودته إلى القاهرة للحديث في كل الأمور التي تخص الفريق وتخصه".