الأهلي المصري يشكو حكم مباراة النجم الساحلي للكاف

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، خاصة ما شهدته مباراة أمس أمام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر، وذلك وفقا للبيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي.

وكلف محمود الخطيب الإدارات المعنية بناديه بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة.

وحقق النجم الساحلي التونسي فوزًا مهما على الأهلي 1 / صفر، أمس الجمعة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز الهلال السوداني على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2 / 1 .

وسجل ياسين الشيخاوي قائد النجم الساحلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي المصري لبطاقة حمراء في الدقيقة 13، بعد تدخل مع ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي، ليوجه الحكم البطاقة الحمراء المباشرة له.

