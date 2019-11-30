مازيمبي يقسو على الزمالك بثلاثية نظيفة

المصدر: أ ف ب

قسا مازيمبي الكونغولي الديموقراطي على ضيفه الزمالك المصري عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة السبت في لوبومباشي في الجولة الاولي من منافسات المجموعة الاولى في دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري ابطال افريقيا في كرة القدم.

وسجل جاكسون موليكا (60 و84) وتريزور مبوتو مابي (66) الأهداف.

واستحوذ مازيمبي، شريك الزمالك في المركز الثاني على لائحة الاندية الأكثر تتويجا باللقب (5 لكل منهما) على اغلب فترات الشوط الأول وتعددت محاولاته الهجومية لإحراز هدف التقدم من العمق والجناحين، وان ندرت الخطورة على مرمى الزمالك الذي تراجع لاعبوه للدفاع حفاظا على نظافة الشباك واعتمادهم على الهجمات المرتدة التي لم تشكل اي خطورة على مرمى الدولي العاجي سيلفان غبوهوو.

ولجأ لاعبو مازيمبي مع مرور الوقت وأمام التكتل الدفاعي للضيوف إلى التسديد من خارج المنطقة، وتألق الحارس محمد عواد في التصدي لأغلبها، وكانت أبرز الفرص الخطرة انفراد موليكا بالحارس عواد لكنه سدد الكرة بعيدا عن الخشبات الثلاث (33).

وتابع مازيمبي ضغطه في الشوط الثاني، وردت العارضة كرة رأسية لشيكو اوشيندي (47)، رد علبها المغربي محمد اوناجم بتسديدة قوية من داخل المنطقة علت العارضة.

وانتظر مازيمبي الدقيقة 60 لترجمة أفضليته لهدف سجله موليكا عندما استغل كرة عرضية للبديل باتو كابانغو تابعها برأسه على يمين عواد.

وتعددت اخطاء دفاع الزمالك، واستغل مبوتو إحداها وأضاف الهدف الثاني لفريقه بتسديدة من داخل المنطقة على يسار عواد (66).

وتوقفت المباراة لاعتراض لاعبي الزمالك وجهازهم الفني على خطأ بحق عبدالله جمعه قبل تسجيل الهدف.

ووسط حالة توهان دفاع الزمالك، أضاف موليكا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 84 بضربة رأسية أسكنها على يمين عواد بعد تمريرة عرضية لكابانغو.