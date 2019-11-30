«تغريدة» غامضة لمؤمن زكريا

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصري، الغموض بتغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع «تويتر»، وكتب زكريا: «ساعات تكون فاهم كل حاجة بس تقول لنفسك عديها»، وأرفق التغريدة برمز للحزن، من دون تفسير أي شيء عن الأنباء التي ترددت عن تخلي الأهلي عنه في أزمة علاجه، بعد إصابته بمرض أبعده عن كرة القدم في الفترة الأخيرة، وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية دعمه لمؤمن زكريا وتحمله نفقات علاجه.

وذكر مصدر داخل النادي الأهلي لـ«البيان الرياضي»، أن الأهلي لم يتخلَّ عن زكريا، وتحمل كافة نفقات العلاج في الرحلتين السابقتين، والتي تكلفت نحو 20 ألف دولار، وسوف يتم تسجيل اللاعب عقب الانتهاء من العلاج.

وأكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي، أن فسخ عقد مؤمن زكريا إجراء طبيعي وجاء بالاتفاق مع اللاعب ووكيله، وأوضح عبر قناة «الأهلي»، أن النادي قام بنفس الإجراء مع لاعبين آخرين، ويرى القيعي، أن سر الأنباء التي ترددت مؤخراً، يرجع إلى وجود أزمات لدى النادي المنافس.