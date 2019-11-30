ماذا قال مدرب الأهلي المصري عن التحكيم بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي؟

المصدر: د ب ا

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، التعليق على التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه صفر / 1، أمس الجمعة، أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان أيمن أشرف مدافع الأهلي تعرض للبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخل مع ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم".

وأضاف أن الأهلي كان الأفضل فنيا من النجم الساحلي رغم انه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 12.

وأوضح أن الأهلي كان يواجه فريقا قويًا، موضحًا أن الأمر انتهي بالنسبة له مع نهاية المباراة، وهو يتطلع الآن إلى التركيز في المباريات المقبلة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بالمسابقة الأفريقية إلى جانب أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي.