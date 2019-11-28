الكويت يعبر السعودية ويتصدر المجموعة الثانية في «خليجي 24»

المصدر: الدوحة - د ب أ

فاز المنتخب الكويتي علي نظيره السعودي 3-1 في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية الأول لـ«خليجي 24»، وأنهى المنتخب الكويتي الشوط الأول لمصلحته بهدفين سجلهما أحمد الظفيري وسامي الصانع في الدقيقتين 43 و46، وصنع الهدفين اللاعب المخضرم بدر المطوع الذي خاض، مباراته الدولية رقم 176 مع الأزرق بفارق مباراة دولية واحدة خلف المكسيكي كلاوديو سواريز والعماني أحمد مبارك «كانو» اللذين يقتسمان المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم «دولياً».

وأضاف البديل مبارك الفنيني الهدف الثالث للكويت في الدقيقة 90 فيما سجل فراس البريكان هدف «الأخضر» الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدّر المنتخب الكويتي المجموعة برصيد ثلاث نقاط.