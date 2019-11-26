تعرف على عقوبة الزمالك بعد إعلان انسحابه من السوبر الأفريقي

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإعلان انسحابه من السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمحدد له 14 فبراير المقبل .

وفي حالة عدم مشاركة الزمالك فى السوبر الأفريقي سيكون عرضة لعقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقي للعبة، لكن المستشار مرتضى منصور أكد فى مؤتمره الصحفى الذى عقد اليوم أنه سيتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية حال تعرضه لأى عقوبة من الكاف للدفاع عن ناديه.

وتشير لائحة السوبر الأفريقى أنه حال انسحاب بطل الكونفدرالية من المشاركة فإنه سيعاقب بالحرمان من المشاركة في أي مسابقة ينظمها الكاف لمدة 3 نسخ متتالية، بجانب التعرض لأقصى عقوبة مالية من جانب الكاف.

وأضاف المصدر أنه في حالة تمسك الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر فسيتعرض للعقوبات وفقا للائحة، وسيكون نادي نهضة بركان المغربى وصيف الزمالك في الكونفدرالية هو منافس الترجي في السوبر.