الأهلي يكتسح الجونة والزمالك يسقط أمام إنبي بالدوري المصري

المصدر: د ب ا

قاد النجم المخضرم وليد سليمان فريقه الأهلي للفوز على الجونة 4 /صفر مساء الاثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي شهدت فوز إنبي على الزمالك 2 /1.

وعلى استاد الجونة، تقمص سليمان دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين حملا توقيع سليمان في الدقيقتين العاشرة و42.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل سليمان ثالث أهدافه قبل أن يتكفل حسين الشحات بالهدف الرابع في الدقيقة 88.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بتسجيل فوزه الرابع على التوالي.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة وتوقف رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وعلى استاد السلام، تقدم محمد بسيونى بهدف مبكر لإنبي في الدقيقة الأولى ثم أدرك محمود علاء التعادل للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 42 لكن محمد شريف المعار من الأهلي خطف هدف الفوز القاتل لإنبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومني الزمالك بأول هزيمة له هذا الموسم ليتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف المقاولون العرب صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الوصيف ونقطتين خلف الأهلي المتصدر.

وفي المقابل حقق إنبي فوزه الأول بعد أربع هزائم وتعادل وحيد ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.