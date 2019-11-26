الوحدة يكمل فرحة الهلال والشلف يفجّر مفاجأة في الجزائر

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

اكتملت فرحة الهلال السعودي، أول من أمس، بعد أن قدّم الوحدة هدية على طبق من ذهب لبطل الأندية الآسيوية، فبعد ساعات من تتويجه باللقب القاري بالفوز 2 - 0 على ملعب مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة إياب دوري أبطال آسيا، نجح الوحدة في حرمان النصر، حامل اللقب، من انتزاع صدارة الدوري السعودي.

وأبقى الهلال على القمة، بعد أن حقق الفوز بهدف نظيف على ضيفه حامل اللقب، الذي كان يريد استغلال تأجيل مباراة الهلال والعدالة، لينتزع الصدارة من جاره الذي يشاركه القمة برصيد 20 نقطة، إلا أنه تعرض للخسارة.

وكان التعادل 1 - 1 أمام عين مليلة كافياً لإبقاء بلوزداد في صدارة الدوري الجزائري، خاصة بعد خسارة شريكه السابق في الصدارة مولودية الجزائر 1 - 2 أمام مضيفه أولمبي الشلف، صاحب المركز الرابع عشر، في واحدة من أكبر مفاجآت الدوري الجزائري حتى الآن.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الشارع السوداني لقاء القمة متوقعاً مباراة مثيرة، فرض الشغب نفسه على لقاء المريخ والهلال، بعد أن تقدم المريخ بهدفين لهدف حتى قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، لتندلع أحداث شغب تجبر حكم اللقاء على إنهاء المباراة انتظاراً لقرار إداري بشأن نتيجتها.