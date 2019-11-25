حمدان بن محمد: مبروك أبطال آسيا.. الهلال السعودي إلى مونديال الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي - سايتاما - وكالات

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في تغريدة نشرها سموه على موقعه على «إنستغرام»، فريق الهلال السعودي بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وقال «مبروك أبطال آسيا» ونشر سموه صورة لفرحة فريق الهلال مع الكأس.

وتوج فريق الهلال أمس باللقب للمرة الثالثة في تاريخه متغلباً على مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني 2 - صفر في إياب نهائي البطولة، وتقدم سالم الدوسري بهدف في الدقيقة 74 ثم أحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة، وتفوق الهلال بنتيجة 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وكان فاز ذهاباً 1 - 0.

وبفوزه باللقب الآسيوي يسجل الهلال مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، حيث كان آخر فوز للفريق بدوري الأبطال الآسيوي في عام 2000 قبل سنوات من إقامة مونديال الأندية بشكله الحالي.

ورفع الكأس الآسيوي محمد الشلهوب لاعب وسط الهلال المخضرمالذي شارك في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليصبح أول لاعب يتوج بلقبين خلال 19 عاماً، واختير غوميس «34 عاماً» أفضل لاعب في البطولة إلى جانب إحرازه لقب الهداف «11 هدفاً». ونجح الهلال الملقب بـ «الزعيم» في معادلة إنجاز بوهانغ ستيلرز في صدارة قائمة الفرق الأكثر إحرازاً للقب برصيد ثلاثة ألقاب متساوياً مع النادي الكوري.

ومنح الهلال الكرة السعودية لقبها الخامس في بطولات دوري أبطال آسيا، حيث توج الفريق باللقب الآسيوي في عامي 1992 و2000، فيما توج به اتحاد جدة في 2004 و2005.