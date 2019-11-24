بالفيديو.. شغب جماهيري ينهي لقاء الديربي السوداني

المصدر: دبي- ياسر قاسم

شهد استاد الخرطوم في العاصمة السودانية مساء السبت أحداث شغب تسببت في إنهاء مباراة الديربي في الدوري السوداني بين الهلال والمريخ.

وبدأت التفاصيل عند الدقيقة 84 عندما أشهر الحكم الانذار الثاني والبطاقة الحمراء للاعب الهلال عبد اللطيف بوي أثر لعبة خشنة، وسبقها بدقيقة واحدة تقدم المريخ بالهدف الثاني لتصبح النتيجة لصالحه 2-1، وقامت فئة من جماهير الهلال برشق الملعب بالحجارة فتوقف اللعب.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الحكم هدوء الأحوال لاستئناف اللعب، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع رداً على احتجاجات الجماهير، وأصيب لاعب المريخ محمد الرشيد وتم نقله بسيارة الاسعاف من الملعب، كما أصيب العشرات بالاختناق.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 1-1 من ركلتي جزاء للفريقين، الاولى للمريخ سجلها رمضان عجب ثم عادل الهلال عن طريق أطهر الطاهر ثم تقدم المريخ بهدف ثان لرمضان عجب قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.