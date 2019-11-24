الرجاء يطيح بالوداد من كأس محمد السادس للأندية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح الرجاء المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله أمام مواطنه الوداد 4 ـ 4 في إياب الدور 16، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وكان الرجاء متأخرا بنتيجة 4-1 حتى الدقيقة 73، قبل أن ينتفض ويسجل 3 أهداف متتالية ليطيح بالوداد من البطولة العربية ويتأهل لربع النهائي.

وسجل للوداد محمد نهيري من ركلة جزاء وأيمن الحسوني وأيوب الكعبي وبديع أووك في الدقائق 12 و56 و58 و73.

واعتمد الوداد على المرتدات الهجومية، التي لم تشكل أي خطورة على دفاع الفريق الأخضر وحارسه أنس الزنيتي، وسيطر الرجاء على الكرة، دون أن يجد الحلول للتسجيل، الشيء الذي دفع لاعبيه للتسديد من بعيد.

وأدخل زوران مانولوفيتش مدرب الوداد، المهاجم أيمن الحسوني بدلا من إسماعيل الحداد مع بداية الشوط لثاني، الذي بدأه الرجاء ضاغطا، الشيء الذي أربك دفاع الوداد، إلى تمكن من اصطياد ركلة جزاء سجلها محسن متولي في الدقيقة 50.