محمد صلاح يهنئ المنتخب الأولمبي المصري بلقب أمم أفريقيا

المصدر: د ب ا

حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على تهنئة المنتخب الأولمبي المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، بعد الفوز على كوت ديفوار 2/ 1، أمس الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في القاهرة.

وذكر صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة: " ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة، وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".

وفاز المنتخب المصري بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي أٌقيمت في القاهرة بين الثامن من نوفمبر الجاري و22 من الشهر ذاته، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار 2/ 1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية عقب التعادل 1 /1 في الوقت الأصلي للمباراة.