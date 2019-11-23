منتخب مصر الأولمبي يتوج بأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

المصدر: د ب ا

توج منتخب مصر الأولمبي، لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، بفوزه على منتخب كوت ديفوار 2 /1 بعد اللجوء لشوطين إضافيين، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1، الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعتهما في ملعب "ستاد القاهرة".

وتقدم المنتخب المصري عن طريق المدافع كريم العراقي في الدقيقة 36، قبل أن يسجل أبو بكر دومبيا هدف التعادل في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 114 في الشوط الإضافي الثاني، سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليهدي بلاده اللقب.

وكان كلا المنتخبين مصر وكوت ديفوار تأهلا إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حينما فاز الأول على جنوب أفريقيا 3 / صفر، وفاز الثاني على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 2 /2، قبل أن يلحق بهما منتخب جنوب أفريقيا الذي أقتنص المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح في وقت سابق من الجمعة.

ونجح المنتخب المصري في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن استضاف النسخة الثالثة من المسابقة والتي انطلقت عام 2011 في المغرب وتوج بها المنتخب الغابوني، ثم نسخة 2013 والتي توج بها المنتخب النيجيري.