محمد صلاح مستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، استعداده للمشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في برنامج “ملعب On” المذاع على قناة أون سبورت: “محمد صلاح، يبدي استعداده للمشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020”.

الجدير بالذكر أن اللوائح لأي منتخب أوليمبي تتيح الاستعانة بثلاثة لاعبين من المنتخب الأول في الدورة الأوليمبية.

وفي وقت سابق، انتهت مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، في نصف نهائي ببطولة كأس الأمم تحت 23 سنة على استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3/0 لصالح الفراعنة.