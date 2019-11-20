تعادل البحرين والعراق وفوز الكويت وسوريا

فرض المنتخب البحريني التعادل السلبي على نظيره العراقي، أمس، بالمجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مقابل 9 نقاط للبحرين ثانياً.
وحلق المنتخب السوري خارج السرب بابتعاده 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفوزه الثمين على الفلبين 1-صفر في دبي، معززاً موقعه في الصدارة بـ 15 نقطة بفارق سبع نقاط أمام الصين، وحقق المنتخب الكويتي فوزاً صعباً على نيبال 1-صفر بالمجموعة الثانية، ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 10 نقاط.
وفاز منتخب ماليزيا على إندونيسيا 2-صفر بالمجموعة السابعة، وتعادل فيتنام مع تايلاند سلبياً ورفع منتخب فيتنام رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، يليه ماليزيا بـ 9 نقاط وتايلاند ثالثاً «8 نقاط»، وفاز منتخب أوزبكستان على فلسطين 2-صفر بالمجموعة الرابعة.