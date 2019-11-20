غاريدو مدرباً للنجم الساحلي

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو 2021، خلفاً لفوزي البنزرتي الذي تم إنهاء عقده بالتراضي في سبتمبر الماضي.

وأوضح النادي أن أهم العوامل التي رجّحت كفة غاريدو هي سياسته في الاعتماد على اللاعبين الشباب، إلى جانب معرفته بالكرة الأفريقية، بإشرافه على تدريب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

وأعرب غاريدو عن سعادته بالإشراف على فريق في حجم النجم الساحلي الذي يبحث دائماً عن الفوز بالألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.