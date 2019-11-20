مصر تصعد لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً وتتأهل لأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب ا

تأهل المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم للمباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما وإلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا 3 / صفر أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل أهداف المنتخب المصري رمضان صبحي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وعبد الرحمن مجدي (هدفين) في الدقيقتين84 و88.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب المصري موعدا مع المنتخب الإيفواري في المباراة النهائي، فيما يلعب المنتخب الجنوب أفريقي مع نظيره الغاني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل.

وكان المنتخب الإيفواري تغلب على نظيره الغاني 3 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما تأهل منتخب جنوب أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط بفارق نقطة خلف المنتخب الإيفواري.