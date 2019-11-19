السعودية تواجه باراغواي ودياً

المصدر: الرياض - أ ف ب

يلتقي المنتخب السعودي مع باراغواي اليوم في مباراة ودية دولية باستاد فيصل بن فهد بالرياض.

ويخوض «الأخضر» المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال، الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني، في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، الأحد المقبل، لكنها تعتبر فرصة للمدرب الفرنسي هيرفيه رونار، للوقوف على جاهزية اللاعبين بصفة عامة، والتعرف عن قرب إلى مستويات بعضهم، لا سيما الذين لم يحظوا بالفرصة الكافية خلال المباريات الماضية.

أما منتخب الباراغواي، الذي تغلب على بلغاريا 1-صفر ودياً،فيسعى إلى تحقيق فوز جديد، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين.