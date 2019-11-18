مصطفى محمد لن يرحل عن الزمالك المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك المصري أن المهاجم مصطفى محمد باق في القلعة البيضاء ولن يرحل بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال أمير مرتضي في تصريحات صحفية إن تألق مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي المصري أمر يسعد الزمالك كثيرا، فهو أحد أبناء النادي.

وأضاف :"هل من الطبيعي أن يكون مصطفى محمد خارج الزمالك لما يقرب من موسمين ويعود في بداية الموسم الحالي، ونتحدث عن إمكانية رحيله في يناير؟"

وأوضح المشرف العام على الكرة أن الزمالك له سياسة خاصة في مسألة ضم لاعب أو الموافقة على رحيل لاعب، بعد مناقشة كل الأمور أولا من الناحية الفنية ثم المادية، ولكن مصطفى محمد لاعب مهم بالنسبة لنادي الزمالك.

وأكد ان محمود علاء مدافع الفريق لم يصله أي عروض رسمية حتى الآن.

وقال :" كل ما يقال عن وجود عروض سعودية لمحمود علاء غير صحيح، النادي لم يتلق أي عروض للاعب".