تركي آل الشيخ لميسي: أتمنى أن أراك في ألميريا

المصدر: وكالات

التقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية مساء أمس الخميس بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حديث ودي على هامش المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي مساء اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ورحب آل الشيخ بالنجم ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قائلا :"سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا، هو يبني الآن السعودية الجديدة".

وفي المقابلة المصورة التي نشرها آل الشيخ عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الخميس، تطرق آل الشيخ لمسيرة ميسي الكروية وأين سيختتم مشواره، قائلا :"أتمنى بعد خمس سنوات عندما تكون قيمة عقدك أقل من الآن أن نراك تلعب في فريق ألميريا "الذي يمتلكه تركي آل الشيخ".

وأثنى آل الشيخ على العلاقات السعودية الأرجنتينية وعن لقائه بأبرز نجوم كرة القدم وعلى رأسهم النجم جابرييل باتيستوتا.

كما تطرق اللقاء للحديث عن المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي الهلال حيث قال آل الشيخ في التصريحات التي نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها على الإنترنت :"نتمنى قريبا أن يعود منتخبنا الوطني لما كان في سابق عهده على مستوى القارة الآسيوية، كما أن فريق الهلال الآن سيلعب النهائي الآسيوي بعد نحو أسبوع مع نادي أوراو الياباني وأتمنى أن ينجح في تحقيق اللقب".

يذكر أن هذه الزيارة هي الثانية لميسي للعاصمة السعودية خلال خمسة أعوام، كما أنه سيعود مجددا في الثامن من يناير المقبل حيث يشارك فريقه برشلونة في كأس السوبر الإسباني في جدة.