مصطفى محمد أفضل لاعب في مباراة مصر أمام الكاميرون

المصدر: د ب ا

حصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري، أمس الخميس، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الكاميرون، والتي قاد فيها منتخب الفراعنة للفوز 2 /1، في الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقامة حاليًا في القاهرة.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفوز لمنتخب مصر، ليتصدر ترتيب هدافين البطولة برصيد 4 أهداف.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فاز على مالي 1/ صفر وغانا 3/2 والكاميرون 2/ 1.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها مصطفي محمد على لقب رجل المباراة حيث كان قد حصل على هذا اللقب في المباراة التي فازت فيها مصر على مالي 1/صفر بالهدف الذي أحرزه مصطفي محمد.