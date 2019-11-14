المنتخبات العربية تبدأ مشوار تصفيات أفريقيا

المصدر: القاهرة - أ ف ب

تنطلق اليوم مشاركات المنتخبات العربية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2021»، بمواجهة منتخب مصر مع كينيا بالمجموعة السابعة في أول مهمة رسمية للمدرب حسام البدري، والذي قاد المنتخب للفوز بنتيجة 1 - 0 في مباراتين وديتين أمام تنزانيا وبوتسوانا، ويغيب عن المباراة محمد صلاح للإصابة.

ويستضيف المنتخب الجزائري «حامل اللقب» نظيره الزامبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، وهو مرشح فوق العادة لإحراز النقاط الثلاث في مستهل مشواره في التصفيات.

وفي أبرز المباريات الأخرى للمنتخبات العربية، يلعب منتخب المغرب مع موريتانيا وتونس مع ليبيا.