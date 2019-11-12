صلاح يغيب عن مباراتي مصر مع كينيا وجزر القمر

المصدر: أ ف ب

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "الثلاثاء" أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الوطني في مستهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2021 في الكاميرون، وذلك بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على "تويتر" أن "الفحوصات الطبية تؤكد عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر" اللتين تواجههما مصر "الخميس" و"الاثنين" تواليا في منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو أيضا.

ولم يكشف الاتحاد المصري عن نوع الإصابة التي يعاني منها صلاح لكن وسائل إعلام إنكليزية تحدثت عن إصابته في كاحله الأيسر خلال مباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي خامل اللقب (3-1)، وتم استبداله في الدقائق الأخيرة.

وهي نفس الإصابة التي تعرض لها صلاح في مباراة الخامس من أكتوبر في الدوري ضد ليستر سيتي.