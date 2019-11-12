«الكويت» يعود بقوة.. والأفريقي التونسي يهزم الإفلاس

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

عاد الكويت إلى الانتصارات مرة أخرى بعد أن عرف التعادل الأول له في الجولة الماضية من الدوري الكويتي، ونجح الكويت في استغلال زيارته لملعب العربي من أجل العودة إلى مسيرة الفوز، ونجح في الخروج منتصراً 3 - 0، وهو الانتصار الأكبر في الجولة، بل أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة.

حيث شحت الأهداف في الجولة السادسة من الدوري الكويتي وبلغت 10 أهداف فقط، بعد أن كانت 22 هدفاً في الجولة الخامسة، في ظاهرة لافتة جداً.

ولم يكن شح الأهداف مقصوراً على الدوري الكويتي وحده، بل أن الدوري التونسي هو الآخر عرف فشل 10 أندية من أصل 14 نادياً شاركت في الجولة الثامنة في الوصول إلى شباك المنافسين.

حيث نجحت فقط أندية الصفاقسي والمنستيري والنجم الساحلي والأفريقي في التسجيل في جولة شهدت 8 أهداف فقط، كما عرفت الجولة نجاح الأفريقي في تحقيق فوزه السابع على الرغم من أن النادي على حافة الإفلاس ويقود حملة تبرعات عبر مشجعيه للخروج من الأزمة المالية .

واستغل النصر حامل لقب الدوري السعودي مباراته المؤجلة أمام الفيصلي من الجولة السادسة بطريقة مثالية بعد أن نجح في تحقيق الفوز 2 - 0، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة مشاركاً الهلال في الصدارة، بعد مضي 9 جولات من الدوري السعودي.

