منتخب الشباب يودّع تصفيات آسيا

المصدر: طهران - البيان الرياضي

ودّع منتخبنا الوطني تصفيات آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً، مضيعاً فرصة التأهل إلى النهائيات بخسارته أمس من منتخب إيران 0 - 2، باستاد باس في طهران، بالمجموعة الرابعة للتصفيات، وفي المباراة الثانية تعادل قرغيزستان مع نيبال سلبياً وتصدرت إيران المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وحصلت على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب قرغيزستان الثاني بأربع نقاط تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، وجاء منتخبنا ثالثاً بثلاث نقاط يليه نيبال برصيد نقطة.