منتخب مصر للسرعة ينسى كأس العالم الفائز بها في فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة غريبة عادت بعثة منتخب مصر الفائز بكأس العالم للسرعة من فرنسا دون كأس البطولة، وذلك بعد نسيان الكأس داخل الفندق في فرنسا.

وبدأ «الاتحاد المصري لكرة السرعة» تحقيقات داخلية، للتوصل إلى المسؤول عن الكأس.

ورغم إعلان الاتحاد، استعادة الكأس التي عادت وحيدة دون حاملي لقبها، مساء أمس، عبر تفاهمات أجراها الاتحاد مع السلطات الفرنسية التي أرسلتها في طائرة من باريس إلى القاهرة؛ فإن الواقعة أثارت تعليقات أغلبها ساخرة ومستنكرة لفكرة «نسيان الكأس».

ودفعت حالة الاهتمام بواقعة النسيان، عمرو الدردير، نائب رئيس «الاتحاد المصري لكرة السرعة»، إلى القول، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه كان «يتمنى تسليط الضوء على الفوز ببطولة العالم، بنفس حجم التفاعل الذي صاحب نسيان الكأس».

وأضاف الدردير أن اللاعبين كانوا يلتقطون الصور بالكأس في الفندق ونسوها، والبعثة اكتشفت الأمر بعد العودة، متعهداً بمعاقبة المخطئ.