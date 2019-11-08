الهلال يبحث عن المجد الآسيوي أمام أوراوا ريد دايموندز في دوري الأبطال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يسعى الهلال السعودي إلى تحقيق نتيجة كبيرة تقربه من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، عندما يتقابل مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني مساء غداً السبت، على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض، في ذهاب الدور النهائي لنسخة 2019 من البطولة القارية، وذلك قبل خوض لقاء الإياب يوم 24 نوفمبر الثاني الجاري، على ملعب استاد سايتاما 2002.

وستكون مواجهة الفريقين غداً، هي الثالثة بينهما في الدور النهائي لدوري أبطال آسيا، إذ سبق وتقابل الفريقين في نهائي البطولة عام 2017، وتعادلا وقتها ذهاباً 1-1 في الرياض، قبل أن يحقق أوراوا ريدز الفوز 1-0 في الإياب سايتاما، ليتوج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بنظامها الجديد، وسبق أن خسر نهائي عام 2014 أيضاً، أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.

وقطع الهلال مشواراً شاقاً نحو الوصول إلى المباراة النهائية، بعدما تصدر الهلال في الدور الأول، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل و8 للاستقلال ونقطتين للعين، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي، على السد 6-5 في مجموع المباراتين.

ويمتلك الهلال سجلاً مميزاً على الصعيد القاري، من خلال الفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوي مرتين، ويبرز في صفوفه المهاجم المخضرم محمد الشلهوب، والذي كان ضمن التشكيلة التي توجت بلقب بطولة الأندية الآسيوية في نسخة 1999-2000، ومعه المهاجم بافيتمبي غوميز، والذي سجل 10 أهداف في البطولة هذا العام، وكذلك صانع الألعاب سيباستيان جيوفينكو.

وفي المقابل، حصل أوراوا ريدز، على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز، ومقابل 7 نقاط لبكين، و4 لبوريرام يونايتد، وفاز في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على شنغهاي اس آي بي جي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه، بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على غوانغزهو ايفرغراند الصيني 3-0 في مجموع المباراتين.

ويفتقد الفريق الياباني في مباراة الذهاب، حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا، بسبب الإيقاف، ولكن تشكيلة الفريق تضم عدة لاعبين شاركوا في نهائي البطولة قبل عامين، ومن ضمنهم كازوكي ناغاساوا وتومواكي ماكينو، ومن أبرز لاعبيه أيضاً، المدافع يوكي آبي، والذي يتطلع للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في مسيرته، إلى جانب شينزو كوروكي (33 عاماً)، والذي كان في التشكيلة الأساسية خلال جميع المباريات، وسجل 8 أهداف، بنسبة 42% من مجموع أهداف الفريق في البطولة هذا العام.