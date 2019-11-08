طبيب المنتخب المصري يكشف حجم إصابة حسين الشحات

المصدر: د ب ا

كشفت الفحوصات التي خضع لها حسين الشحات لاعب وسط المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس عن إصابته بكدمة في الركبة مما يستدعي علاجه عدة أيام فقط.

وكان الشحات قد أصيب خلال فوز منتخب مصر 1 / صفر على ضيفه منتخب ليبيريا في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس، في إطار استعدادات منتخب الفراعنة لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون عام 2021.

وقال الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب المصري في تصريحات صحفية إن الشحات سوف يخضع لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده مع المنتخب على أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة ضيفه منتخب كينيا يوم الخميس القادم، قبل أن يخرج لملاقاة مضيفه منتخب جزر القمر بعدها بأربعة أيام في الجولة الثانية للمجموعة السابعة التي تضم منتخب توجو أيضا.