رقم قياسي بالدوري الكويتي وصدارة ثلاثية في تونس

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

فرضت غزارة الأهداف بالدوري الكويتي نفسها على جميع الدوريات العربية في هذه الجولة، حيث شهدت ملاعب الكرة الكويتية 21 هدفاً في الجولة الخامسة عبر مبارياتها الخمس، ليصل متوسط التسجيل في المباراة إلى رقم قياسي، حيث بلغ 4.2 أهداف في المباراة الواحدة، وكان الانتصار الأكبر لصالح الكويت المتصدر الذي فاز على ضيفه الساحل 5 - 0.

وبلغت الإثارة قمتها في الدوري التونسي الذي تتصدره أندية المنستيري واتحاد بن قردان والصفاقسي برصيد 15 نقطة لكل فريق، إلا أن هذه الصدارة مهددة من قبل الأفريقي الذي يملك 12 نقطة وينتظر أن يسترد 6 نقاط خصمت منه بقرار من «فيفا»، وكذلك من الترجي الذي يملك 12 نقطة من 4 مباريات، ويملك 3 مباريات مؤجلة يمكن أن يصل بها إلى الصدارة.

وزادت قوة الصراع في الدوري السعودي بعد أن واصل الهلال نزيف النقاط بالتعادل أمام الفتح، ليستغل النصر والأهلي والفيصلي الفرصة لتقليص الفارق ويصبح الثلاثة على بعد 3 نقاط فقط عن الهلال الذي كان مرتاحاً في الصدارة قبل جولتين.

وصعد بلوزداد إلى قمة الدوري الجزائري مستغلاً المباريات المؤجلة، بينما يواصل مولودية الجزائر المطاردة، حيث وصل إلى النقطة 18 بفارق نقطتين عن المتصدر.