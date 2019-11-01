اسماعيل القرقاوي يتوج الاتحاد السكندري بطلاً للسلة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفظ الاتحاد السكندري بزعامته لكرة السلة العربية بعد فوزه على بيروت اللبناني 90-86 في نهائي بطولة الأندية العربية الـ 32 التي اختتمت مساء الخميس في العاصمة المغربية الرباط، وتكرر مشهد النسخة الماضية في المباراة النهائية وبنفس فارق النقاط "4" ليحافظ أبناء الإسكندرية بقيادة مدربهم احمد مرعي "مدرب شباب الأهلي في الموسم الماضي" على اللقب الذي أحرزه النادي للمرة السابعة منذ انطلاق البطولة عام 1978.

وقام اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج الفريق البطل وتقليد لاعبيه الميداليات الذهبية فيما ذهبت الميداليات الفضية للاعبي بيروت بحضور كل من عبدالرحمن المسعد وعبدالرؤوف بن طالب وندى عسكر النقبي نواب الرئيس ونديم حكيم رئيس نادي بيروت، وتسلم لاعبو المنستيري التونسي الميداليات البرونزية بعد فوزهم على سلا المغربي 77-74، وعلى صعيد جوائز اللاعبين قام العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي بتسليم جائزة أفضل لاعب في البطولة لنجم الاتحاد مصطفى فودة بينما نال ياسين بايري من سلا المغربي جائزة الرمية الثلاثية وحمودي نريد جائزة الهداف.

وفي تعليقه على المباراة النهائية أشاد اسماعيل القرقاوي بالمستوى الذي قدمه طرفا المباراة قائلا إن النهائي كان بالفعل مسك ختام بطولة توفرت فيها كل عوامل النجاح وأكد أن كرة السلة العربية بخير وتتطور يوما بعد يوم.

قرعة بطولة السيدات

من جهة أخرى تجري في مدينة مكناس المغربية في السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي "التاسعة بتوقيت الإمارات" قرعة بطولة الأندية العربية للسيدات التي يشارك فيها نادي سيدات الشارقة.