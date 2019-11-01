استئناف الدوري اللبناني الخميس المقبل

المصدر: بيروت - أ ف ب

حدد الاتحاد اللبناني لكرة القدم الخميس المقبل موعداً لاستئناف النشاط وبطولة الدوري العام، بعد توقف قسري، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المناطق اللبنانية.

ووزع الاتحاد نشرة إعلامية بعد اجتماع لجنة الطوارئ، أعاد فيها جدولة المرحلة الرابعة من البطولة وتسبقها لقاء منتخب لبنان مع ضيفيه الكوري الجنوبي في 14 الجاري، والكوري الشمالي في 19 منه، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وقد وجه الاتحاد الدعوة إلى اللاعبين للالتحاق بتمارين المنتخب تحت إشراف المدرب الروماني ليفيو تشيوبوتاريو اعتباراً من الجمعة المقبل.