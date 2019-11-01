تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب الأهلي

المصدر: د ب ا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، وهو الغائب عن الملاعب منذ ما يقارب العام بسبب الإصابات المتتالية.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يجمعه بمؤمن زكريا، حيث أكد أن الأخير سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية.

وكان آل الشيخ أعلن منذ أيام عن طرح مبادرة للصلح مع مجلس إدارة الأهلي المصري، بعد علاقة متوترة بين الطرفين في العام الماضي، منذ رحيل الأخير عن منصب الرئيس الشرفي للنادي.

وأرسل الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة السعودية، باقة من الورد مع وفد ممثل له إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي، ليطمئن على صحة الأخير، بعد سلسلة من العمليات الجراحية التي أجراها في الفترة الأخيرة.