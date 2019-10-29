الاتحاد الآسيوي يتذكر هدف جوهر الأول في نهائي أبطال 2003

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع اقتراب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، والذي يجمع بين الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز الياباني، تذكر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الهدف الذي سجله سالم جوهر لاعب العين السابق، في نهائي دوري أبطال آسيا 2003.

وسجل جوهر الهدف الأول للعين بقذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 38 من لقاء الذهاب الذي جرى في استاد طحنون بن محمد بالعين يوم 3 أكتوبر 2003، وأحرز محمد عمر الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليفوز العين 2-1 على بوليس تيرو التايلاندي.

وفي لقاء الإياب يوم 11 أكتوبر 2003، خسر العين بهدف دون مقابل سجله تشايمان في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في استاد راجامانغالا ببانكوك، ليفوز العين بمجموع المباراتين 2-1، ويتوج باللقب الوحيد للأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا.

ويرجع سر اهتمام الاتحاد الآسيوي بهدف جوهر، كونه الهدف الأول في الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا بنظامها الجديد المطبق منذ عام 2003.

والجدير بالذكر، أن الهلال يلتقي اوراوا ريد دياموندز يوم 9 نوفمبر المقبل ذهاباً في الرياض، ويوم 24 من الشهر نفسه في اليابان.