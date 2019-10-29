سقوط المتصدرين في الدوري السعودي والثلاثيات تشعل «الجزائري»

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

كان الرقم ثلاثة هو الأكثر ظهوراً في الدوريات العربية لهذا الأسبوع، نعم إنه رقم النقاط التي يحصل عليها الفائز، ولكنه هذه المرة ارتبط بظاهرة أخرى.

ففي الدوري السعودي تلقى الهلال المتصدر الخسارة للمرة الأولى بعد أن سقط أمام حامل اللقب النصر في ديربي الرياض، ولم يكن الهلال وحده الخاسر، إذ إن صاحبي المركزين الثاني والثالث قبل بداية الجولة الثامنة من الدوري السعودي، الوحدة والأهلي، تعرضا أيضاً للخسارة ليخسر ثلاثي الصدارة في جولة واحدة للمرة الأولى منذ بداية الدوري السعودي هذا الموسم.

وكان الرقم ثلاثة حاضراً بقوة في الدوري الجزائري الذي شهد انتصار أصحاب الأرض في 5 من المباريات الثمانية بنتيجة ثلاثة أهداف، والغريب أن ثلاثة من أصحاب الأرض تعرضوا للخسارة، وجميعهم خسروا بنتيجة 0 - 1، في جولة لم تعرف أي حالة تعادل.

وفقد الكويت سجله المثالي بعد أن تعرض لأول تعادل منذ بداية الدوري عندما حل ضيفاً على القادسية في اللقاء الذي انتهى 1 - 1، لكن الفريق لا يزال على قمة الدوري الكويتي.

وواصل الترجي الانتصارات في الدوري التونسي، وبالعلامة الكاملة للترجي الذي حصد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما وصل الأفريقي إلى النقطة 9.