النصر يلحق الخسارة الأولى بالهلال في الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

ألحق النصر الخسارة الأولى بغريمه التقليدي الهلال بفوزه عليه 2-1 في دربي الرياض الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في ختام المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الهلال أولا عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو (ق32)، قبل أن يرد النصر بواسطة هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله (ق55 و73).

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة مع الفيصلي، بينما توقف رصيد الهلال عند 19 نقطة لكنه بقى في الصدارة متقدما بفارق 4 نقاط عن الشباب الوصيف برصيد 15 نقطة.

جاء اللعب سجالا بين الفريقين في البداية، واستمر على هذا المناول حتى جاءت الدقيقة 32 عندما أحرز الهلال هدف التقدم عبر لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بعدما تلقى تمريرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي استغل خطأ المدافع مايكون، فأسكنها شباك الحارس الاسترالي براد جونز.

وفي الشوط الثاني تبدل الوضع تماما واختفى هجوم الهلال بعد خروج غوميز ونزول الإيطالي سيباستيان جوفينكو، الذي لم يشكل أية خطورة على مرمى النصر.

وتصدى عبدالله المعيوف لأكثر من فرصة محققة للتسجيل، حيث تعامل بيقظة مع تسديدة يحيى الشهري ليبعدها قبل أن تصل للمغربي نور الدين أمرابط (ق48).

واعتمد النصر على العرضيات أمام تراجع الهلال، فأرسل سلطان الغنام كرة عرضية على رأس عبدالرزاق حمدالله اصطدمت بياسر الشهراني ودخلت المرمى معلنة هدف التعادل (ق55).

بعدها أبعد حارس النصر براد جونز كرة من على رأس كارلوس ادواردو أمام المرمى (ق70).

ومن خطأ دفاعي من مدافع الهلال عبدالله البريك وصلت الكرة إلى الشهري الذي أرسل كرة لأمرابط ليمررها بدوره لمواطنه عبد الرزاق حمدالله فيسدد الأخير الكرة بين مدافعي الهلال والحارس مانحا الفوز لفريقه (ق73).

وتابع حمدالله التألق مع النصر ممارسا هوايته في تسجيل الأهداف في شباك الهلال ورفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم وأحرز الهدف الرابع في شباك الهلال في موسمه الثاني مع النصر.

وسنحت فرصة ذهبية أمام الهلال لادراك التعادل عندما استغل سالم الدوسري خطأ من مدافع النصر عبدالله مادو فانفرد بالحارس جونز وحاول إسقاط الكرة من فوقه لكن جونز تصدى للكرة على مرتين.

وفي المباراة الثانية تلقى الاتحاد خسارة جديدة هي الثالثة تواليا والرابعة في الدوري عندما سقط أمام أبها 1-2.

سجل هدفي أبها التونسي كريم العواضي (ق22) والنيجيري روبن غابريل (ق73)، فيما سجل هدف الاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا (ق60 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 9 نقاط وتقدم للمركز الحادي عشر في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط وبقي في المركز الثامن.