قائمة محترفي المنتخب المصري المستدعاة لمواجهة كينيا وجزر القمر

المصدر: د ب ا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر الفراعنة المقبل، لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وضمت القائمة ستة لاعبين هم أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (بشكتاش التركي) وأحمد حسن كوكا (براغا البرتغالي) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) ومحمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين اليوم السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة كينيا.