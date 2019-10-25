فوز الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

المصدر: تونس - د ب أ

واصل الترجي انطلاقته المميزة في الدوري التونسي لكرة القدم، محققاً فوزه الثالث على التوالي متغلباً 4 /‏‏ 1 على ضيفه اتحاد بن قردان، في المرحلة الخامسة، وفاز الإفريقي على نجم المتلوي 2 /‏‏ صفر، فيما تغلب النجم الساحلي على اتحاد تطاوين 1 /‏‏ صفر. وارتفع رصيد الترجي إلى تسع نقاط، «العلامة الكاملة»، ولديه مباراتين مؤجلتين. ليصبح في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد المنستيري «المتصدر». وارتفع رصيد الإفريقي، إلى 6 نقاط سابعاً، علماً بأنه تم خصم 6 نقاط من رصيده وفقاً لعقوبة من «فيفا»، سبتمبر الماضي، فيما وصل النجم الساحلي، إلى 7 نقاط خامساً.