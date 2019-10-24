آل الشيخ : جاهز لعلاج لاعب الأهلي المصري في أي مكان بالعالم

المصدر: وكالات

أعلن تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه أنه جاهز لتحمل علاج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري محمد محمود، الذي أصيب بالرباط الصليبي للمرة الثانية، في أي مكان في العالم .

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس أنه على استعداد لعلاج اللاعب في أي مكان في العالم ، كما تمنى له الشفاء العاجل.

وكان محمود قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي، كما أسفرت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن محمد محمود كان تعرض لإصابة الرباط الصليبي قبل 9 شهور، وكان بدأ مرحلة التأهيل قبل أيام قليلة، قبل أن يصاب بنفس الإصابة في الساق الأخرى.