الجزيرة يخسر أمام الإسماعيلي في كأس محمد السادس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

خسر فريق الكرة الأول لنادي الجزيرة 2/0 أمام الإسماعيلي المصري اليوم على ملعب الأخير في ذهاب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويعول "فخر أبوظبي" على التعويض في مباراة الإياب التي ستجرى 26 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد.

فرض "الدراويش" سيطرته على مجريات المباراة وكان الطرف الأفضل والأكثر فاعلية ونشاطاً على مرمى "فخر أبوظبي"، وهذا الجهد أثمر عن تسجيل هدفين لصاحب الأرض عن طريق بينسون شيلونجو خلال الدقيتين 40 و64، وسط إهدار فرص مهمة للدراويش، كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف.

في الوقت الذي ابتسم فيه الحظ للجزيرة في الدقيقة 78، بحصول فيصل المطروشي على ركلة جزاء، أهدرت بواسطة زايد العامري.

ولعل أبزر الأسباب في تواضع مستوى "فخر أبوظبي" الغيابات المؤثرة والتي شملت الثلاثي الهجومي علي مبخوت، مراد باتنا، وكينو، وصانعي اللعب "عموري" وخلفان مبارك.