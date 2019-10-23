اتحاد جدة يزيد أحزان الوصل في كأس محمد السادس

المصدر: دبي – خالد المهيري

حقق نادي اتحاد جدة السعودي الفوز على نادي الوصل بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال في المباراة التي جمع الفريقين على ملعب زعبيل .

سجل هدفي " العميد " السعودي رومايو دا سيلفا، فيما سجل نجم الوصل البرازيلي ويلتون سواريز هدف " الإمبراطور " اليتيم .



وشهد الشوط الاول ضغطا كبيرا من قبل نادي اتحاد جدة السعودي ، تكللت بنجاح في الدقيقة 23 ، عندما سجل اللاعب رومايو دا سيلفا الهدف الاول لـ " العميد " السعودي .

وفي الدقيقة 41 ، كاد اللاعب جابريل ايميليانو أن يضيف الهدف الثاني لفريق اتحاد جدة إلا أنها خرجت خارج الملعب .

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ضغط نادي الوصل على مرمى نادي اتحاد جدة، إلا أن الأخير أحبط محاولات " الإمبراطور " للعودة إلى أجواء اللقاء .

وفي الدقيقة 51 ، تمكن النجم البرازيلي ويلتون سواريز، من إحراز هدف التعادل لـ " الإمبراطور " ، و الذي كان دافعا للاعبي نادي الوصل لزيادة الضغط على مرمى نادي اتحاد جدة ، إلا ان إضاعة الفرص كاينت العنوان السائد .

وفي الوقت بدل الضايع ، فاجأ رومايو دا سيلفا مرمى " الإمبراطور " مسجلا هدف الفوز لنادي اتحاد جدة .

ويلتقي الفريقان يوم 4 نوفمبر في لقاء الإياب والذي يحتضنه ملعب " الجوهرة " بمدينة جدة السعودية .