تأجيل لقاء الجونة يمتص غضب الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بموقفه في عدم خوض مباراة الجونة، التي كان مقررا لها غدا ، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولم يفلح تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي لحل الأزمة، بل أنه من المتوقع زيادة عدد المباريات المؤجلة.

وكأن المؤجلات باتت أحد عناصر الدوري المصري، الذي لم يعرف الانتظام منذ سنوات.

حتى أن الجماهير سخرت من هذه الحالة، وقالت إن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، لا يزال أسلوبه يسيطر على جدول المسابقة.

وعقد وزير الرياضة جلسة مطولة مع مجلس الأهلي، في منزل الخطيب، وأمتدت لنحو 10 ساعات، حيث أن رئيس الأهلي ملتزم بتعليمات طبية بالراحة 10 أيام، ولم تسفر الجلسة عن جديد في موقف الأهلي، وتمسك المجلس بعدم خوض أي مباراة قبل مباراة القمة أمام الزمالك، وهي المباراة التي كان مقررا لها السبت الماضي، وتسبب قرار تأجيلها لدواع أمنية في نشوب الأزمة، حيث اعتقد مسؤولو الأهلي أن رئيس الزمالك طرف في قرار التأجيل.

لكن زيارة الوزير لمنزل الخطيب، والتي كانت أيضا لهدف الاطمئنان على صحته، أثارت مناوشات جديدة بين جماهير الأهلي والزمالك، حيث تفاخر جمهور الأهلي بقيمة ناديه ورئيسه، وأن الزمالك هدد الموسم الماضي بالانسحاب من مباراته أمام فريق مصر المقاصة، دون أن يلتفت إليه أحد، فيما رأى جمهور الزمالك أن الوزير يفرق في المعاملة، برغم انتمائه للزمالك، لكن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أوضح أن الوزير أجرى معه اتصالا هاتفيا عقب الخروج من منزل الخطيب، وعرض عليه الزيارة في منزله، إلا أن منصور طلب منه زيارة النادي، وأكد له تفهمه للأمر.

ومن المرجح أن يتم تأجيل مباراتي الأهلي مع الجونة، والزمالك مع إنبي، وتوقف الدوري إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، على يستأنف الدوري بعد فترة التوقف بمباراة الأهلي والزمالك، وطالب مجلس الأهلي بضمانات لانتظام المسابقة وفقا للجدول المعلن قبل انطلاقها، وذلك تحقيقا لمبدأتكافؤ الفرص، ومن أجل الارتقاء بالكرة المصرية.

في سياق مختلف، اقترب عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، من دخول نادي المائة، بعد أن وصل عدد أهدافه بالدوري المصري إلى 95 هدفا، وسجل هدفين في فوز فريقه على الإنتاج الحربي، الاثنين، بنتيجة (3-2)، وسجل اللاعب الدولي المتصدر لقائمة هدافي الدوري (5 أهداف)، أهدافه مع أندية الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز، ويتبق له خمسة أهداف ليلحق بنادي المائة الذي يضم محمود الخطيب وحسن الشاذلي