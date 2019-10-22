الهلال السعودي في القمة.. وشندي يشعل المنافسة في السودان

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

جرت جولات كاملة في بعض المنافسات، بينما فضلت بعض الدوريات الأخرى إكمال المباريات المؤجلة.

وأكد الهلال السعودي جاهزيته الكاملة لاستعادة اللقب الذي غادره الموسم الماضي إلى جاره النصر، وواصل صدارته للدوري السعودي بعد أن فاز على ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة رفعت رصيده إلى 14 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدة الذي فاز بدوره على الاتحاد بهف نظيف.

وتمكن الكويت من فرض نفسه بقوة وهو يصل إلى العلامة الكاملة بعد 3 جولات في الدوري الكويتي واضعاً نفسه في الصدارة.

وشهد الدوري السوداني إجراء 6 مباريات مؤجلة، عرفت فوزاً وحيداً حققه أهلي شندي على أرض مضيفه فريق الخرطوم 2 ـ 0، ولكن هذا الفوز كان كافياً جداً لمنح أهلي شندي الصدارة بفارق الأهداف عن الفلاح، انتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل، من بينها ثلاث مباريات انتهت بالتعادل السلبي.

ورغم تعادله السلبي على أرض مضيفه بارادو، إلا أن بلوزداد تمكن من البقاء في قمة الدوري الجزائري بعد أن وصل إلى النقطة 14 متقدماً بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر، ولم تتأثر صدارة المغرب التطواني بغيابه عن اللعب في المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المغربي، حيث حافظ على صدارة الترتيب بـ 9 نقاط.