وضع محمود الخطيب تحت الملاحظة الطبية

المصدر: د ب ا

قال الطبيب المعالج لرئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، اليوم الجمعة، إن الخطيب توجه إلى مستشفى بالإسكندرية لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر "وذلك بعد الآلام القاسية التي شعر بها خلال الفترة الماضية".

وقال الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الاسكندرية في تصريحات صحفية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن رئيس الأهلي سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل في المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأضاف ان الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية في الوقت الحالي بعد إجراء عملية الحقن وتشهد الساعات القليلة القادمة مغادرته المستشفى، مؤكدًا أنه سيكون في حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التي تعرض لها مؤخرًا.