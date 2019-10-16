اتحاد الكرة المصري يصدر بياناً حول مؤجلات الدوري

المصدر: د ب ا

قرر اتحاد الكرة المصري تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز لتقام السبت المقبل بدلا من مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إنه "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري المصري أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت بستاد السلام".