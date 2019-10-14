المنتخب السعودي يصل إلى رام الله

المصدر: رام الله - ا ف ب

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم أمس إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية أول مرة في تاريخه لمواجهة المنتخب الفلسطيني غداً ضمن التصفيات المزدوجة التمهيدية المؤهلة لتصفيات كأس العالم المقبلة وكأس آسيا وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستقبال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والوفد المرافق له في مكتبه، في حين توجه اللاعبون في حافلتهم مباشرة إلى فندق وسط المدينة.

ووصل المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية في حافلة خاصة، قادماً من الأردن وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «شرفتم بلدكم فلسطين، وأنتم على أرضكم، وقدومكم يسعد الشعب الفلسطيني».